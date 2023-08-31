Дипломати ЄС провели переговори у столиці Габону після захоплення військовими влади в країні — ЗМІ

У Лібревілі відбулися переговори за участі низки європейських дипломатів щодо ситуації в країні.

У середу, 30 серпня, Європейські дипломати провели переговори у столиці Габону після захоплення військовими влади в країні. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Як повідомляє джерело, низка європейських дипломатів провели переговори в Лібревілі у зв'язку з відеозверненням заарештованого президента країни Алі бен Бонго Ондімби із закликом до Заходу про допомогу.

Зазначається, що Брюссель поки не ухвалив жодних рішень щодо можливої евакуації громадян ЄС на тлі того, що відбувається в Габоні.

Раніше ми писали, що у Південній Африці вирішили, що країна має вийти з Римського статуту.

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