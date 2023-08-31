Дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране — СМИ

В Либревиле состоялись переговоры за участия ряда европейских дипломатов по ситуации в стране.

В среду, 30 августа, Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Как сообщает источник, ряд европейских дипломатов провели переговоры в Либревиле в связи с видеообращением арестованного президента страны Али бен Бонго Ондимбы с призывом к Западу о помощи.

Отмечается, что Брюссель пока не принял никаких решений касательно возможной эвакуации граждан ЕС на фоне происходящего в Габоне.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке решили, что страна должна выйти из Римского устава.

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