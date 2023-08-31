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Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 31 серпня

09:30, 31 серпня 2023
Стали відомі показники рівня забрудненості повітря та радіаційного фону у Києві станом на ранок 31 серпня.
Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 31 серпня
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Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що станом на ранок 31 серпня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі, передає офіційний сайт КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,13 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості). 

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

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