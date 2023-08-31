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  2. / Верховний Суд

Справи щодо захисту соціальних прав та щодо податків і зборів: огляд практики КАС ВС

09:18, 31 серпня 2023
Оприлюднено огляд судової практики КАС ВС за І півріччя 2023 року.
Справи щодо захисту соціальних прав та щодо податків і зборів: огляд практики КАС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за І півріччя 2023 року.

Для зручності користування вміщені в огляді правові позиції систематизовано за характером та категорією спорів відповідно до визначених спеціалізацій судових палат КАС ВС.

Огляд поділено на чотири розділи, серед яких:

  1. Справи, розглянуті судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів
  2. Справи, розглянуті судовою палатою з розгляду справ щодо захисту соціальних прав
  3. Справи, розглянуті судовою палатою з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян
  4. Процесуальні питання. 

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