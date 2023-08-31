Справи щодо захисту соціальних прав та щодо податків і зборів: огляд практики КАС ВС

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за І півріччя 2023 року.
Для зручності користування вміщені в огляді правові позиції систематизовано за характером та категорією спорів відповідно до визначених спеціалізацій судових палат КАС ВС.
Огляд поділено на чотири розділи, серед яких:
- Справи, розглянуті судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів
- Справи, розглянуті судовою палатою з розгляду справ щодо захисту соціальних прав
- Справи, розглянуті судовою палатою з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян
- Процесуальні питання.
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