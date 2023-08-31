В Києві запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години на авто

З кінця вересня у Києві будуть нові перепустки на авто для пересування містом у комендантську годину – КМВА.

З 25 вересня у Києві введуть перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

Заявки на отримання перепусток можна буде подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Попко зазначив, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових.

За його словами, згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила», — сказав Попко.

Нагадаємо, у столиці комендантська година діє з 00.00 до 05.00.

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