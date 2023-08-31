Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів зможуть подати документи до 12 вересня – РСУ

Рада суддів України планує обрати члена Дорадчої групи експертів для обрання суддів КСУ.

  1. В Україні

В Києві запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години на авто

08:59, 31 серпня 2023
З кінця вересня у Києві будуть нові перепустки на авто для пересування містом у комендантську годину – КМВА.
В Києві запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години на авто
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З 25 вересня у Києві введуть перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

Заявки на отримання перепусток можна буде подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Попко зазначив, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових.

За його словами, згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

 «Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила», — сказав Попко.

Нагадаємо, у столиці комендантська година діє з 00.00 до 05.00.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду