Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: українці вже не раз перевершували очікування

Генсек НАТО прокоментував контрнаступ ЗСУ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг коментуючи контрнаступ ЗСУ закликав не квапитися з висновками, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що ЗСУ поступово просуваються – відтісняють росіян, пробираються через сильно укріплені райони, включно з мінними полями, і зараз лише більш важливо підтримувати їх.

«Це складної бої, легкого шляху до перемоги для українців немає – але вони просуваються», – зазначив генсек НАТО.

Ведуча спитала, що про це кажуть у столицях країн-союзників, тому що з неофіційно звучить інформація, що Україні пропонували вести операцію в інший спосіб.

«Між союзниками постійно підтримується діалог, і з Україною звісно також. Союзники надають безпрецедентні обсяги військової допомоги, навчання, консультації, але у підсумку це українці, українські польові командири мають ухвалювати ці непрості рішення. Ми вже бачили, як українці знову і знову перевершували очікування», – зауважив Єнс Столтенберг.

Також він закликав пригадати, як перед повномасштабним вторгненням аналітики західних країн очікували, що Україна протримається лічені дні чи тижні, але вона встояла і відтоді вигнала російські війська з півночі Київщини, Чернігівщини, частини Харківщини і Херсонщини.

«Зараз вони знов просуваються вперед. Потрібно їм довіряти. Ми консультуємо, надаємо підтримку, але у підсумку саме українці мають ухвалювати рішення», – додав генсек НАТО.

Раніше ми писали, що ЗСУ підняли синьо-жовтий прапор на лівобережжі Херсонщини.

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