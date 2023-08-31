Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: украинцы уже не раз превосходили ожидания

Генсек НАТО прокомментировал контрнаступление ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя контрнаступление ВСУ, призвал не спешить с выводами, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Украинцы постепенно продвигаются – оттесняют россиян, пробираются через сильно укрепленные районы, включая минные поля, и сейчас только более важно поддерживать их. Это сложной бои, легкого пути к победе для украинцев нет – но они продвигаются», – сказал генсек НАТО.

Ведущая также переспросила, что об этом говорят в столицах стран-союзников, потому что из неофициально появляется информация, что Украине предлагали вести операцию другим способом.

«Между союзниками постоянно поддерживается диалог, и с Украиной конечно также. Союзники предоставляют беспрецедентные объемы военной помощи, обучение, консультации, но в итоге это украинцы, украинские полевые командиры должны принимать эти непростые решения. Мы уже видели, как украинцы снова и снова превосходили ожидания», – отметил Йенс Столтенберг.

Столтенберг призвал вспомнить, как перед полномасштабным вторжением аналитики западных стран ожидали, что Украина продержится считанные дни или недели, но она устояла и с тех пор выгнала российские войска с севера Киевщины, Черниговщины, части Харьковщины и Херсонщины.

«Сейчас они вновь продвигаются вперед. Нужно им доверять. Мы консультируем, оказываем поддержку, но в итоге именно украинцы должны принимать решения», – добавил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что ВСУ подняли сине-желтое знамя на левобережье Херсонщины.

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