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  1. В Украине

В Киеве введут новые пропуски для передвижения во время комендантского часа на авто

08:59, 31 августа 2023
С конца сентября в Киеве будут новые пропуска на авто для передвижения по городу в комендантский час – КГВА.
В Киеве введут новые пропуски для передвижения во время комендантского часа на авто
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С 25 сентября в Киеве введут пропуск нового формата на автомобили для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

Попко заявил, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных.

По его словам, согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка.

«Жителям и гостям города Киева напоминаю — комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Поэтому будьте сознательными и не нарушайте правила», — сказал Попко.

Напомним, в столице комендантский час действует с 00.00 до 05.00.

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