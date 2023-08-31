Дела по защите социальных прав и относительно налогов и сборов: обзор практики КАС ВС

Обнародован обзор судебной практики КАС ВС за I полугодие 2023 года.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за I полугодие 2023 года.

Для удобства использования добавлены в обзор правовые позиции систематизированы по характеру и категории споров в соответствии с определенными специализациями судебных палат КАС ВС.

Обзор разделен на четыре раздела, среди которых:

Дела, рассмотренные судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Дела, рассмотренные судебной палатой по рассмотрению дел по защите социальных прав Дела, рассмотренные судебной палатой по рассмотрению дел по избирательному процессу и референдуму, а также защите политических прав граждан Процессуальные вопросы.

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