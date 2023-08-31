Миколаївщина отримає гранти на підтримку малого бізнесу: список громад

Save the Children оголосила про запуск грантів на відновлення та підтримку економічного розвитку Миколаївщини.

Джерело фото: Укрінформ

Міжнародна організація Save the Children оголосила про запуск грантової ініціативи, спрямованої на відновлення та підтримку економічного розвитку в областях Миколаївської області, які постраждали внаслідок конфлікту, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з цією програмою, малі підприємства отримають можливість здобути грант у розмірі 2500 доларів. Перш за все, зацікавлені підприємці мають пройти процедуру реєстрації та тренінг. Під час тренінгу учасники отримають необхідні практичні знання стосовно розробки бізнес-планів та підготовки грантових заявок. Після завершення навчання учасники матимуть можливість подати свої заявки на отримання гранту.

В програму запропоновано взяти участь підприємцям з наступних громад Миколаївської області:

Миколаївська міська територіальна громада;

Галицинівська селищна територіальна громада;

Шевченківська селищна територіальна громада;

Березнегуватська селищна територіальна громада;

Первомайська селищна територіальна громада;

Горохівська селищна територіальна громада;

Баштанська міська територіальна громада;

Снігурівська міська територіальна громада;

Вознесенська міська територіальна громада;

Широківська селищна територіальна громада;

Мішково-Погорільська селищна територіальна громада.

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