Миколаївщина отримає гранти на підтримку малого бізнесу: список громад

Міжнародна організація Save the Children оголосила про запуск грантової ініціативи, спрямованої на відновлення та підтримку економічного розвитку в областях Миколаївської області, які постраждали внаслідок конфлікту, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Згідно з цією програмою, малі підприємства отримають можливість здобути грант у розмірі 2500 доларів. Перш за все, зацікавлені підприємці мають пройти процедуру реєстрації та тренінг. Під час тренінгу учасники отримають необхідні практичні знання стосовно розробки бізнес-планів та підготовки грантових заявок. Після завершення навчання учасники матимуть можливість подати свої заявки на отримання гранту.
В програму запропоновано взяти участь підприємцям з наступних громад Миколаївської області:
- Миколаївська міська територіальна громада;
- Галицинівська селищна територіальна громада;
- Шевченківська селищна територіальна громада;
- Березнегуватська селищна територіальна громада;
- Первомайська селищна територіальна громада;
- Горохівська селищна територіальна громада;
- Баштанська міська територіальна громада;
- Снігурівська міська територіальна громада;
- Вознесенська міська територіальна громада;
- Широківська селищна територіальна громада;
- Мішково-Погорільська селищна територіальна громада.
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