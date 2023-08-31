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Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

  1. В Україні

Миколаївщина отримає гранти на підтримку малого бізнесу: список громад

18:52, 31 серпня 2023
Save the Children оголосила про запуск грантів на відновлення та підтримку економічного розвитку Миколаївщини.
Миколаївщина отримає гранти на підтримку малого бізнесу: список громад
Джерело фото: Укрінформ
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Міжнародна організація Save the Children оголосила про запуск грантової ініціативи, спрямованої на відновлення та підтримку економічного розвитку в областях Миколаївської області, які постраждали внаслідок конфлікту, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з цією програмою, малі підприємства отримають можливість здобути грант у розмірі 2500 доларів. Перш за все, зацікавлені підприємці мають пройти процедуру реєстрації та тренінг. Під час тренінгу учасники отримають необхідні практичні знання стосовно розробки бізнес-планів та підготовки грантових заявок. Після завершення навчання учасники матимуть можливість подати свої заявки на отримання гранту.

В програму запропоновано взяти участь підприємцям з наступних громад Миколаївської області:

  • Миколаївська міська територіальна громада;
  • Галицинівська селищна територіальна громада;
  • Шевченківська селищна територіальна громада;
  • Березнегуватська селищна територіальна громада;
  • Первомайська селищна територіальна громада;
  • Горохівська селищна територіальна громада;
  • Баштанська міська територіальна громада;
  • Снігурівська міська територіальна громада;
  • Вознесенська міська територіальна громада;
  • Широківська селищна територіальна громада;
  • Мішково-Погорільська селищна територіальна громада.

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