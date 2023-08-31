Николаевская область получит гранты на поддержку малого бизнеса: список общин

Международная организация Save the Children объявила о запуске грантовой инициативы, направленной на восстановление и поддержку экономического развития в областях Николаевской области, пострадавших в результате конфликта, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Согласно этой программе, малые предприятия получат возможность получить грант в размере 2500 долларов. Прежде всего, заинтересованные предприниматели должны пройти процедуру регистрации и тренинг. Во время тренинга участники получат необходимые практические знания по разработке бизнес-планов и подготовки грантовых заявок. После завершения обучения участники смогут подать свои заявки на получение гранта.
В программе предложено принять участие предпринимателям из следующих громад Николаевской области:
- Николаевская городская территориальная громада;
- Галициновская поселковая территориальная громада;
- Шевченковская поселковая территориальная громада;
- Березнеговатская поселковая территориальная громада;
- Первомайская поселковая территориальная громада;
- Гороховская поселковая территориальная громада;
- Баштанская городская территориальная громада;
- Снигиревская городская территориальная громада;
- Вознесенская городская территориальная громада;
- Широковская поселковая территориальная громада;
- Мешково-Погорельская поселковая территориальная громада.
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