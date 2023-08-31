Николаевская область получит гранты на поддержку малого бизнеса: список общин

Save the Children объявила о запуске грантов на восстановление и поддержку экономического развития Николаевской области.

Источник фото: Укринформ

Международная организация Save the Children объявила о запуске грантовой инициативы, направленной на восстановление и поддержку экономического развития в областях Николаевской области, пострадавших в результате конфликта, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно этой программе, малые предприятия получат возможность получить грант в размере 2500 долларов. Прежде всего, заинтересованные предприниматели должны пройти процедуру регистрации и тренинг. Во время тренинга участники получат необходимые практические знания по разработке бизнес-планов и подготовки грантовых заявок. После завершения обучения участники смогут подать свои заявки на получение гранта.

В программе предложено принять участие предпринимателям из следующих громад Николаевской области:

Николаевская городская территориальная громада;

Галициновская поселковая территориальная громада;

Шевченковская поселковая территориальная громада;

Березнеговатская поселковая территориальная громада;

Первомайская поселковая территориальная громада;

Гороховская поселковая территориальная громада;

Баштанская городская территориальная громада;

Снигиревская городская территориальная громада;

Вознесенская городская территориальная громада;

Широковская поселковая территориальная громада;

Мешково-Погорельская поселковая территориальная громада.

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