Маск позволил платным подписчикам соцсети X скрывать свои лайки

Платные пользователи X могут скрывать вкладку «Нравится» в настройках профиля.

Социальная сеть X (Twitter) Илона Маска позволила платным подписчикам скрывать свои лайки. Об этом сообщает TechCrunch.

Теперь платные пользователи X могут скрывать вкладку «Нравится» в настройках профиля. До этого вкладка была доступна всем, поэтому пользователи могли видеть публикации, понравившиеся другому человеку, в хронологическом порядке.

Этот раздел сможет видеть только владелец аккаунта, но лайки под отдельными постами по-прежнему смогут видеть другие пользователи социальной сети.

X также обновила политику конфиденциальности и включила в нее пункт о сборе биометрических данных при согласии пользователя, однако в компании не уточнили, какие именно биометрические данные и для чего будут собирать.

Кроме биометрических данных компания X планирует собирать информацию об образовании и работе пользователей, чтобы рекомендовать вакансии и делиться этой информацией с работодателями.

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