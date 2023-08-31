Владимир Зеленский пока не подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Вместе с тем, Федор Вениславский прокомментировал закон о снижении призывного возраста до 25 лет как вступивший в силу.

Президент Владимир Зеленский по состоянию на 31 августа не подписал принятый парламентом закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Как известно, 30 мая 2023 года Верховная Рада приняла в целом закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

В соответствии с подписанным спикером Русланом Стефанчуком текстом в финальной редакции принятого закона предусмотрено в тексте Закона «О воинской обязанности и военной службе» цифры и слова «27-летнего возраста» заменить цифрами и словами «25-летнего возраста».

При этом, когда 9 мая Кабмин регистрировал в Верховной Раде данный законопроект 9281, им было предусмотрено внесение изменений в отдельные статьи 15, 18, 18-1, 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», направленные на уменьшение предельного возраста нахождение граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Законопроект был разработан Минобороны по инициативе Главнокомандующего Вооруженными Силами.

В начале июня Закон был направлен на подпись Президенту, однако, как свидетельствует карточка законопроекта, по состоянию на 31 августа он не подписан, но и не ветирован.

Вместе с тем, представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский в недавнем интервью Украинским новостям прокомментировал этот закон как уже вступивший в силу.

«Если человек не проходил военную срочную службу, не получил во время срочной службы военно-учетную специальность и ему исполнилось 27 лет, ныне 25 лет (мы уменьшили этот возраст), то он в течение этого времени не подлежал призыву на военную службу. Если человек прошел военную срочную службу в 18 лет, сейчас ему, например, 20 лет, то он на абсолютно на законных основаниях может быть мобилизован.

Речь идет лиц (18-25 лет), у которых нет военно-учетной специальности, нет военной подготовки, в том числе не проходили военной кафедры. Государство заботится о том, чтобы люди в возрасте с 18 до 25 лет, не имеющие соответствующей военной подготовки, не прошедшие обучение и не имеющие никакого представления о том, как нужно держать оружие в руках, заботится о том, чтобы они получили образование. Такой возраст был с точки зрения первичной идеологии предназначен для того, чтобы дать поступившему на обучение человеку и только после его завершения можно было призывать его на военную службу», - отметил он.

«Если мужчине до 25 лет и он не проходил срочную службу или военную кафедру, то не могут мобилизовать?» – спросили у Вениславского.

«Да, до 25 лет, а после этого возраста направляют на обучение и эти лица могут быть мобилизованы», - подчеркнул представитель Президента.

На вопрос, «почему Рада снизила порог с 27 лет до 25 лет для мобилизации в том числе», Вениславский заметил, что «мы это все просчитали и пришли к выводу, что это устаревшая советская калька, с другой стороны, формируются и новые резервные бригады поэтому необходимо иметь возможность привлекать к военной службе по мобилизации тех людей, которые способны служить, которые уже имеют определенный жизненный опыт и они уже более эффективно могут быть обучены военному делу и служить в Вооруженных силах или других формированиях сектора безопасности и обороны».

Автор: Наталья Мамченко

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