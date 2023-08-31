Еще один украинский завод возобновил производство минометов для ВСУ

На фронт отправлено более 600 единиц минометов от завода «Украинская бронетехника».

Источник фото: Украинская бронетехника

Отечественный завод «Украинская бронетехника» возобновил производство минометов различных калибров. Только за этот год защитники получили более 600 единиц техники украинского производства, – сообщает пресс-служба предприятия.

«С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена врагом. Мы нашли способ восстановить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релокированных площадках производство минометов калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм», – рассказал генеральный директор ООО «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

Отмечается, что «Украинская бронетехника» сегодня демонстрирует впечатляющие успехи в восстановлении и расширении объемов производства артиллерийского оружия, которое является неотъемлемой частью арсенала украинской армии по сравнению с периодом до войны. Компания поставляет критически важные изделия различным силовым структурам, получая финансирование как от государства, так и от добровольных организаций.

Источник фото: Украинская бронетехника

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