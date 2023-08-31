Ще один український завод відновив виробництво мінометів для ЗСУ

На фронт відправлено понад 600 одиниць мінометів від заводу «Українська бронетехніка».

Джерело фото: Українська Бронетехніка

Вітчизняний завод «Українська бронетехніка» відновив виробництво мінометів різних калібрів. Лише за цей рік захисники отримали понад 600 одиниць техніки українського виробництва, – повідомляє пресслужба підприємства.

«З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм», – розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Зазначається, що «Українська бронетехніка» сьогодні демонструє вражаючі успіхи у відновленні та розширенні обсягів виробництва артилерійської зброї, яка є невід'ємною частиною арсеналу української армії порівняно з періодом до війни. Компанія постачає критично важливі вироби різним силовим структурам, отримуючи фінансування як від держави, так і від добровільних організацій.

Джерело фото: Українська Бронетехніка

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