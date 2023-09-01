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  1. В Україні

Податкова нагадала, які терміни зберігання готівки діють для виплати зарплати

07:38, 1 вересня 2023
Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплати зарплати, понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.
Податкова нагадала, які терміни зберігання готівки діють для виплати зарплати
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Податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснює, які терміни зберігання готівки діють для виплати зарплати.

Зазначається, що відповідно до п. 18 розд. ІІ Положення № 148, установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів може зберігатися в касах таких установ/підприємств понад установлений ліміт каси протягом десяти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.

Готівка, одержана в банку на інші виплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених п. 18 розд. II Положення №148 строків, повертаються установою/підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки  (додаток 1 до Положення №148).

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