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  1. В Украине

Налоговая напомнила, какие сроки хранения наличных действуют для выплаты зарплаты

07:38, 1 сентября 2023
Предприятия имеют право хранить в своей кассе наличные деньги, полученные в банке для выплаты зарплаты, сверх установленного лимита кассы в течение пяти рабочих дней, включая день получения наличных денег в банке.
Налоговая напомнила, какие сроки хранения наличных действуют для выплаты зарплаты
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Налоговая служба в Днепропетровской области разъясняет, какие сроки хранения наличных действуют для выплаты зарплаты.

Отмечается, что согласно п. 18 разд. ІІ Положения № 148, учреждения/предприятия имеют право хранить в своей кассе наличные деньги, полученные в банке для выплат, относящихся к фонду оплаты труда, а также пенсий, стипендий, дивидендов (дохода), сверх установленного лимита кассы в течение пяти рабочих дней , включая день обналичивания в банке. Наличные средства для проведения таких выплат работникам удаленных обособленных подразделений предприятий железнодорожного транспорта и морских портов могут храниться в кассах таких учреждений/предприятий сверх установленного лимита кассы в течение десяти рабочих дней, включая день получения наличных денег в банке.

Наличные деньги, полученные в банке на другие выплаты, выдается учреждением/предприятием своим работникам в тот же день. Суммы наличных денег, полученные в банке и не использованные по назначению в течение установленных п. 18 разд. II Положения №148 сроков, возвращаются учреждением/предприятием в банк не позже следующего рабочего дня банка или могут оставаться в его кассе (в пределах установленного лимита).

Учреждение/предприятие имеет право хранить в кассе наличные деньги для выплат, которые относятся к фонду оплаты труда и осуществляются за счет наличной выручки, сверх установленного лимита кассы в течение трех рабочих дней со дня наступления сроков этих выплат в сумме, указанной в переданных в кассу сведениях в рассрочку наличных денег (дополнение 1 к Положению №148).

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