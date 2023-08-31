Во временно оккупированном Мариуполе подростки сорвали флаг рф под базой россиян

Спецслужбы рф разыскивают подростков, которые сняли российский флаг во временно оккупированном Мариуполе.

Источник фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе подростки сняли российский флаг, за что их теперь разыскивают спецслужбы рф, – сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что флаг россии висел рядом с базой оккупантов.

«Теперь мариупольцев ищут российские спецслужбы. Захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить «об их местонахождении», – говорится в сообщении.

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