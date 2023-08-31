Украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии в 700 км, — Зеленский

Военные с помощью дальнобойного оружия отечественного производства смогли поразить цель на расстоянии 700 км. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Так, глава государства провел ежедневное селекторное заседание, на котором, в частности, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя – оборонительных и наступательных действиях. Президент отметил, что наше движение вперед не останавливается.
В Минобороны доложили о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных медицинских автомобилей.
В Минстратегпроме рассказали о собственном производстве.
«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах», - написал президент.
Глава государства также сообщил, что Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин и Офис президента работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты несокрушимости и бомбоубежища.
Кроме того, представители МВД отчитались о ликвидации последствий российских обстрелов и ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.
На заседании также заслушали отчеты разведок о военных и политических шагах врага.
«Держим все под контролем. Продолжаем работу», - резюмировал Зеленский.
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