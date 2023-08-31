Украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии в 700 км, — Зеленский

Успешное применение отечественного дальнобойного вооружения: цель поражена на расстоянии 700 км.

Военные с помощью дальнобойного оружия отечественного производства смогли поразить цель на расстоянии 700 км. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Так, глава государства провел ежедневное селекторное заседание, на котором, в частности, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя – оборонительных и наступательных действиях. Президент отметил, что наше движение вперед не останавливается.

В Минобороны доложили о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных медицинских автомобилей.

В Минстратегпроме рассказали о собственном производстве.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах», - написал президент.

Глава государства также сообщил, что Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора». Кабмин и Офис президента работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты несокрушимости и бомбоубежища.

Кроме того, представители МВД отчитались о ликвидации последствий российских обстрелов и ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

На заседании также заслушали отчеты разведок о военных и политических шагах врага.

«Держим все под контролем. Продолжаем работу», - резюмировал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.