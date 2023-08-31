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  1. В Україні

Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км, — Зеленський

13:43, 31 серпня 2023
Успішне застосування вітчизняного далекобійного озброєння: ціль вражена на відстані 700 км.
Українська далекобійна зброя уразила ціль на відстані в 700 км, — Зеленський
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Військові за допомогою далекобійної зброї вітчизняного виробництва змогли уразити ціль на відстані 700 км. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Так, глава держави провів щоденне селекторне засідання, на якому, зокрема, заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою - оборонні та наступальні дії. Президент зазначив, що наш рух уперед не зупиняється.

У Міноборони доповіли про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих медичних автівок.

У Мінстратегпром розповіли про власне виробництво.

«Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів», - написав президент.

Глава держави також повідомив, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору». Кабмін та Офіс президента працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти незламності та бомбосховища.

Окрім того, представники МВС відзвітували про ліквідацію наслідків російських обстрілів та безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

На засіданні також заслухали звіти розвідок про військові та політичні кроки ворога.

«Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу», — резюмував Зеленський.

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