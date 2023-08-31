Як обмежити додаткам доступ до Google-акаунта: пояснення

Додатки, які мають доступ до акаунту Google, несуть безпосередню загрозу конфіденційній інформації користувачів.

Джерело фото: dev.ua

Багато програм при встановленні на пристрій запитують у користувача доступ до його акаунту Google або до певних даних із нього – наприклад, до контактів, календаря, фото тощо, якщо їм потрібно це для роботи. Та варто пам'ятати, що це може призвести до ризиків «злиття» конфіденційної інформації, – повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Пперевірити, які додатки та сайти мають доступ до облікового запису Google, можна виконавши такі кроки:

Зайдіть у «Мій обліковий запис».

Перейдіть у розділ «Безпека».

Оберіть «Вхід на інші сайти».

Виберіть опцію «Вхід через Google».

У разі потреби ви можете обрати додаток або сайт із списку та вибрати «Заборонити доступ».

Важливо мати на увазі, що деякі додатки можуть продовжувати зберігати раніше надану інформацію, навіть після цього.

Ось кілька порад, які допоможуть захистити свою інформацію:

Надавайте доступ до облікового запису Google лише тоді, коли ви впевнені в надійності та безпеці програми або сайту, який це запитує. У випадку сумнівів відмовтеся від надання доступу.

Перед встановленням програми перевірте відгуки і відомості про неї, особливо щодо доступу до ваших даних.

Утримуйтеся від встановлення російських додатків та не надавайте їм жодних дозволів.

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