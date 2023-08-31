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Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

  1. В Україні

Як обмежити додаткам доступ до Google-акаунта: пояснення

17:57, 31 серпня 2023
Додатки, які мають доступ до акаунту Google, несуть безпосередню загрозу конфіденційній інформації користувачів.
Як обмежити додаткам доступ до Google-акаунта: пояснення
Джерело фото: dev.ua
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Багато програм при встановленні на пристрій запитують у користувача доступ до його акаунту Google або до певних даних із нього – наприклад, до контактів, календаря, фото тощо, якщо їм потрібно це для роботи. Та варто пам'ятати, що це може призвести до ризиків «злиття» конфіденційної інформації, – повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Пперевірити, які додатки та сайти мають доступ до облікового запису Google, можна виконавши такі кроки:

  • Зайдіть у «Мій обліковий запис».
  • Перейдіть у розділ «Безпека».
  • Оберіть «Вхід на інші сайти».
  • Виберіть опцію «Вхід через Google».
  • У разі потреби ви можете обрати додаток або сайт із списку та вибрати «Заборонити доступ».

Важливо мати на увазі, що деякі додатки можуть продовжувати зберігати раніше надану інформацію, навіть після цього.

Ось кілька порад, які допоможуть захистити свою інформацію:

  • Надавайте доступ до облікового запису Google лише тоді, коли ви впевнені в надійності та безпеці програми або сайту, який це запитує. У випадку сумнівів відмовтеся від надання доступу.
  • Перед встановленням програми перевірте відгуки і відомості про неї, особливо щодо доступу до ваших даних.
  • Утримуйтеся від встановлення російських додатків та не надавайте їм жодних дозволів.

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