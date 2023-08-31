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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

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  1. В Україні

ДБР розслідує авіакатастрофу Мі-8 на Донбасі, де загинули шестеро військових

13:20, 31 серпня 2023
Правоохоронці не виключають диверсію або ураження вертольотів ворогом.
ДБР розслідує авіакатастрофу Мі-8 на Донбасі, де загинули шестеро військових
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Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Про це повідомляє ДБР.

Так, 29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України.

«ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії», — зазначили у Бюро.

Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

«Втрата кожного воїна — величезна втрата для усієї країни», — додали в ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше ми писали, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області. Розпочалася розшифровка «чорних скриньок».

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