ДБР розслідує авіакатастрофу Мі-8 на Донбасі, де загинули шестеро військових

Правоохоронці не виключають диверсію або ураження вертольотів ворогом.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Про це повідомляє ДБР.

Так, 29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України.

«ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії», — зазначили у Бюро.

Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

«Втрата кожного воїна — величезна втрата для усієї країни», — додали в ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше ми писали, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області. Розпочалася розшифровка «чорних скриньок».

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