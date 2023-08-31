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  1. В Украине

ГБР расследует авиакатастрофу Ми-8 на Донбассе, где погибли шесть военных

13:20, 31 августа 2023
Правоохранители не исключают диверсию или поражение вертолетов врагом.
ГБР расследует авиакатастрофу Ми-8 на Донбассе, где погибли шесть военных
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Сотрудники Государственного бюро расследований начали расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов МИ-8 в Донецкой области. Об этом сообщает ГБР.

Так, 29 августа 2023 в Краматорском районе Донецкой области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания упали два военных вертолета Ми-8. Погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«ДБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет всестороннее и объективное досудебное расследование по установлению причин трагедии», — отметили в Бюро.

В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражение вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.

«Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны», – добавили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее мы писали, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Началась расшифровка "черных ящиков".

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