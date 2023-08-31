Управление имуществом «Межигорья» принесло в бюджет более 1,5 млн грн, — АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов взяло курс на максимизацию эффективности управления арестованным имуществом.

Фото: kyiv24.news

Арестованное имущество на территории Межигорья с начала управления Агентством по розыску и менеджменту активов с сентября 2022 года принесло в государственный бюджет более 1,5 млн. гривен. Об этом рассказал заместитель председателя АРМА Павел Великореченин, передает АРМА.

Великореченин рассказал об эффективном управлении Государственным предприятием «Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции» арестованными активами на территории правительственной резиденции «Межигорье», а именно оборудованием лабораторного комплекса «Испытательный центр химико-аналитических, радиологических и микробиологических исследований».

Заместитель руководителя Агентства подчеркнул, что управляющий во время управления арестованными активами с 22 сентября 2022 года уже перечислил в государственный бюджет более 1,5 миллиона гривен.

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