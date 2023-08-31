Италия на днях начнет восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе

В Украине ожидают делегацию из Италии, которая присоединится к восстановлению собора в Одессе, пострадавшего от ракетного удара рф.

Источник фото: Одесская ОВА

В Украину в ближайшие дни прибудет делегация из Италии для начала восстановления Спасо-Преображенского собора в Одессе, пострадавшего в результате ракетного удара оккупационных войск рф, – сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, говорится в сообщении «Европейской правды».

Ранее глава итальянского правительства Джорджия Мелони заявила, что Италия поможет в восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал от российского ракетного удара.

«Нападения на Одессу, гибель невинных людей, уничтожение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас», – сказала премьер-министр Италии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.