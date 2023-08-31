Италия на днях начнет восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе

В Украину в ближайшие дни прибудет делегация из Италии для начала восстановления Спасо-Преображенского собора в Одессе, пострадавшего в результате ракетного удара оккупационных войск рф, – сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, говорится в сообщении «Европейской правды».
Ранее глава итальянского правительства Джорджия Мелони заявила, что Италия поможет в восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе, который пострадал от российского ракетного удара.
«Нападения на Одессу, гибель невинных людей, уничтожение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас», – сказала премьер-министр Италии.
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