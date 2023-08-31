Італія днями почне відбудову Спасо-Преображенського собору в Одесі

В Україну найближчими днями прибуде делегація з Італії для початку відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ рф, – повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, йдеться у повідомленні «Європейської правди».
Раніше очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні заявила, що Італія допоможе у відбудові Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав від російського ракетного удару.
«Напади на Одесу, загибель невинних людей, знищення Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас», – сказала прем’єр-міністерка Італії.
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