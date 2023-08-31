Стрілянина в Дніпрі: у ДБР наразі не підтверджують дані про алкоголь в крові загиблого чоловіка

У ДБР повідомили, що експертиза про алкоголь в крові загиблого чоловіка ще не готова.

Фото: tsn.ua

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян повідомила, що наразі у відомстві не підтверджують оприлюднені у ЗМІ дані про виявлення алкоголю в крові чоловіка, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

«Наразі я не можу підтвердити, що ті результати (експертизи), які є в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові і в них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів», – заявила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у загиблого під час стрілянини в Дніпрі під час дослідженя виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле.

Нагадаємо, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка.

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію, у якій правоохоронець застрелив чоловіка, зазначивши, що стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських.

Крім того, у прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Додамо, поліція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували стрілянину у Дніпрі.

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