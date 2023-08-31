Стрельба в Днепре: в ГБР пока не подтверждают данные об алкоголе в крови погибшего мужчины

В ГБР сообщили, что экспертиза об алкоголе в крови погибшего мужчины еще не готова.

Фото: tsn.ua

Советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что в ведомстве пока не подтверждают обнародованные в СМИ данные об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы), которые есть в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение количества алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов», – заявила она.

Ранее СМИ сообщали, что у погибшего во время стрельбы в Днепре во время исследования был обнаружен алкоголь на уровне 2,48 промилле.

Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.

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