Стрельба в Днепре: в ГБР пока не подтверждают данные об алкоголе в крови погибшего мужчины

Советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что в ведомстве пока не подтверждают обнародованные в СМИ данные об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.
«Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы), которые есть в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение количества алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов», – заявила она.
Ранее СМИ сообщали, что у погибшего во время стрельбы в Днепре во время исследования был обнаружен алкоголь на уровне 2,48 промилле.
Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.
Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.
Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.
Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.
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