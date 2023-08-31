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Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Управління майном «Межигір’я» принесло у бюджет понад 1,5 млн грн, — АРМА

16:58, 31 серпня 2023
Агентство з розшуку та менеджменту активів взяло курс на максимізацію ефективності управління арештованим майном.
Управління майном «Межигір’я» принесло у бюджет понад 1,5 млн грн, — АРМА
Фото: kyiv24.news
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Арештоване майно на території Межигірʼя від початку управління Агентством з розшуку та менеджменту активів з вересня 2022 року принесло до державного бюджету понад 1,5 млн. гривень. Про це  розповів заступник Голови АРМА Павло Великоречанін, передає АРМА.

Великоречанін розпові про ефективне управління Державним підприємством «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» арештованими активами на території урядової резиденції «Межигір’я», а саме обладнанням лабораторного комплексу «Випробувальний центр хіміко-аналітичних, радіологічних та мікробіологічних досліджень».

Заступник керівника Агентства наголосив, що управитель під час управління арештованими активами з 22 вересня 2022 року вже перерахував до державного бюджету понад 1,5 мільйона гривень.

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