Управління майном «Межигір’я» принесло у бюджет понад 1,5 млн грн, — АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів взяло курс на максимізацію ефективності управління арештованим майном.

Фото: kyiv24.news

Арештоване майно на території Межигірʼя від початку управління Агентством з розшуку та менеджменту активів з вересня 2022 року принесло до державного бюджету понад 1,5 млн. гривень. Про це розповів заступник Голови АРМА Павло Великоречанін, передає АРМА.

Великоречанін розпові про ефективне управління Державним підприємством «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції» арештованими активами на території урядової резиденції «Межигір’я», а саме обладнанням лабораторного комплексу «Випробувальний центр хіміко-аналітичних, радіологічних та мікробіологічних досліджень».

Заступник керівника Агентства наголосив, що управитель під час управління арештованими активами з 22 вересня 2022 року вже перерахував до державного бюджету понад 1,5 мільйона гривень.

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