Столкновение двух самолетов L-39 в Житомирской области: ГБР расследует обстоятельства инцидента

Самолеты L-39 столкнулись во время выполнения боевого задания.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Об этом говорится в пресс-службе Бюро.

В ГБР отметили, что инцидент произошел 25 августа вблизи Житомира. Самолеты столкнулись при выполнении боевого задания.

«Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

ГБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет тщательную проверку по установлению причин трагедии.

В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику «черных ящиков».

Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны», - говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В пресс-службе Воздушных Сил ВСУ отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной «JUICE».

«Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас.

Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

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