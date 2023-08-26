Зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині: ДБР розслідує обставини інциденту

Літаки L-39 зіткнулися під час виконання бойового завдання.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області. Про це йдеться у пресслужбі Бюро.

У ДБР зазначили, що інцидент стався 25 серпня поблизу Житомира. Літаки зіткнулися під час виконання бойового завдання.

«Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії.

Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Втрата кожного воїна - величезна втрата для усієї країни», - сказано у повідомленні.

У Бюро додали, що попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ зазначили, що серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE».

«Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас.

Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», - сказано у заяві.

Раніше ми писали, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

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