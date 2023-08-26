В авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус»

В Житомирской области произошло столкновение двух самолетов, трое пилотов погибли.

Фото: dsnews.ua

В Житомирской области погиб известный пилот с позывным «Джус». Об этом сообщил знакомый пилота Павел Поцелуев на своей странице в Facebook.

«Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птицу и буквально жил небом.

Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет движущей важностью для уже нового поколения пилотов.

Вечная память, Джус. Теперь ты будешь буквально держать наше небо», - написал он.

По данным УП, вечером 25 августа в Житомирской области произошло столкновение двух учебных самолетов Л-39. В результате инцидента погиб «Джус» и еще два летчика.

В пресс-службе Воздушных сил сообщили «Громадському», что официальный комментарий будет позже, а в Житомирской ОВА посоветовали обратиться в военное командование по этому вопросу.

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