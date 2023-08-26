Новый учебный год: где в Украине больше всего школ, оснащенных укрытием

Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что хуже всего укрытиями оснащены школы и садики на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

Учебные заведения на западе Украины оснащены укрытиями лучше, чем на востоке, где проходят активные боевые действия. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в комментарии Суспільному.

Хуже всего укрытия оснащены школы и садики на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

"Там, где часть территорий оккупирована, там безусловно укрытий нет", – говорит Оксен Лисовой.

Также пока неизвестно, будет ли на Харьковщине с 1 сентября 2023 года очное обучение. По словам Лисового, в некоторых общинах будет офлайн-учеба, а в других – нет.

"В самом Харькове скорее всего такое решение принято не будет. Там есть эксперимент с учебой в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что общины ищут различные выходы из этой ситуации",– говорит министр.

Ранее мы писали, что Лисовой рассказал, что учебные заведения будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.