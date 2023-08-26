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Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

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Новый учебный год: где в Украине больше всего школ, оснащенных укрытием

19:55, 26 августа 2023
Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что хуже всего укрытиями оснащены школы и садики на Луганщине, Донетчине и Запорожье.
Новый учебный год: где в Украине больше всего школ, оснащенных укрытием
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Учебные заведения на западе Украины оснащены укрытиями лучше, чем на востоке, где проходят активные боевые действия. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в комментарии Суспільному.

Хуже всего укрытия оснащены школы и садики на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

"Там, где часть территорий оккупирована, там безусловно укрытий нет", – говорит Оксен Лисовой. 

Также пока неизвестно, будет ли на Харьковщине с 1 сентября 2023 года очное обучение. По словам Лисового, в некоторых общинах будет офлайн-учеба, а в других – нет.

"В самом Харькове скорее всего такое решение принято не будет. Там есть эксперимент с учебой в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что общины ищут различные выходы из этой ситуации",– говорит министр.

Ранее мы писали, что Лисовой рассказал, что учебные заведения будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах.

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