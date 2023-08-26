«Сидела на берегу и улыбалась»: появились новые подробности убийства матерью своих сыновей в Ровенской области

Женщина заявила, что убила детей «чтобы они не мучились на этой земле».

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На днях Украину шокировала ситуация, которая произошла в Ровенской области. Там горе-мать утопила своих сыновей в водоеме карьера. Мальчикам было шесть и семь лет.

Прокуратура сообщила, что во время купания женщина погрузила старшего сына в воду и держала, пока мальчик не перестал сопротивляться. Затем она вышла на берег, взяла за руку младшего сына, повела к деревянному помосту и толкнула его в воду.

Вскоре к водоему прибежал отец детей. Одного из сыновей он сумел достать своими силами. Но реанимационные меры не помогли спасти мальчика. Другого погибшего ребенка достали водолазы.

Женщину задержали, она призналась в совершенном преступлении, ей объявлено о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей.

Как пишет Суспільне, трагедия произошла в селе Сопачов. Старости села Сергей Бойко, который помогал реанимировать ребенка, рассказал, что женщина вела себя неадекватно.

"Она сидела, тупо улыбалась. Видно, что поехала крыша. Мы ее просили: скажи, где второй ребенок? Он не говорила сначала. Потом рассказала, что бросила его дальше", - сообщил Бойко.

Очевидцы рассказали журналистам, что на вопрос "Зачем ты их утопила?" женщина ответила: "Чтобы не мучились на этой земле".

Как стало известно, мать детей до декабря 2022 работала учительницей английского языка в местном лицее. Шесть лет находилась в декрете, но после выхода на работу уволилась, заявив, что не может работать, потому что нет сил со всем этим справляться.

"Медицинская книга была заверена, была печать "допущена к работе", все. Без медкниги мы бы не могли ее допустить к работе . Я не врач и не знаю... Когда мы с ней общались, она сказала, что не может работать, что у нее нет силы со всем этим не справляется и написала заявление на увольнение по собственному желанию", - рассказал директор учебного заведения Василий Савчук.

6-летний Михаил и 7-летний Даниил этой осенью должны были идти в первый класс этого лицея.

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