«Сиділа на березі й усміхалася»: з’явилися нові подробиці вбивства матір’ю своїх синів на Рівненщині

Жінка заявила, що вбила дітей «щоб вони не мучилися на цій землі».

скрін з відео

Днями Україну шокувала ситуація, яка сталася на Рівненщині. Там горе-мати втопила власних синів у водоймі кар’єру. Хлопчикам було шість і сім років. Прокуратура повідомила, що під час купання жінка занурила старшого сина у воду і тримала, доки хлопчик не припинив пручатися. Потім вона вийшла на берег, взяла за руку меншого сина, повела до дерев’яного помосту і штовхнула його у воду.

Невдовзі до водойми прибіг батько дітей. Одного із синів він зумів дістати самотужки. Втім, реанімаційні заходи не допомогли врятувати хлопчика. Іншу загиблу дитину дістали водолази.

Жінку затримали, вона зізналася у скоєному злочині, їй оголошено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей.

Як пише Суспільне, трагедія сталася у селі Сопачів. Староста села Сергій Бойко, який допомагав реанімувати дитину, розповів, що жінка вела себе неадекватно.

"Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де друга дитина? Вона не казала спочатку. Потім розповіла, що кинула його далі", - повідомив Бойко.

Очевидці розповіли журналістам, що на запитання "Навіщо ти їх утопила?", жінка відповіла: "Щоби не мучилися на цій землі".

Як стало відомо, мати дітей до грудня 2022 року працювала вчителькою англійської мови у місцевому ліцеї. Шість років перебувала у декреті, але після виходу на роботу звільнилася, заявивши, що не може працювати, бо немає сили з усім цим справлятися.

"Медична книжка була завірена, була печатка "допущено до роботи", все. Без медкнижки ми б не могли її допустити до праці. Я не лікар і не знаю... Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що не може працювати, що у неї немає сили з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власним бажанням", - розповів директор навчального закладу Василь Савчук.

6-річний Михайло та 7-річний Даниїл цієї осені мали йти до першого класу цього ліцею.

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