Втопила дітей у водоймі: на Рівненщині жінку підозрюють у вбивстві двох синів

Загиблим хлопчикам було 6 та 7 років.

У Рівненській області 42-річна жінка підозрюється у вбистві двох синів. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 серпня вона втопила синів 7 та 6 років у водоймі в межах колишнього кар'єру у Вараському районі.

Вона занурила старшого сина у воду і утримувала в такому положенні до моменту припинення ним супротиву.

Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати.

Правоохоронці затримали жінку, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що в Одесі горе-мати змушувала 9-річного хлопчика заробляти гроші, утримувати її та платити за квартиру.

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