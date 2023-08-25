Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя звертає увагу Кабміну та Міністерства фінансів, що ВРП є членом різних організацій, тож повинна мати кошти на відрядження за кордон та оплату членських внесків.

Зокрема, з доведених Мінфіном показників бюджету на 2024 рік випливає, що таких коштів не вистачить.

«481,5 тис. грн – дефіцит видатків на оплату відряджень членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Зазначена потреба пов’язана, зокрема, з наданням Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя, що передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, у зв’язку із чим наразі є потреба також у оплаті реєстраційного внеску для участі представників Вищої ради правосуддя в засіданні Генеральної Асамблеї Європейської мережі рад правосуддя (27,2 тис. грн)», - зазначила ВРП у листі до Кабміну та Мінфіну.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Наразі невідомо, чи відгукнеться Мінфін на такі нагальні потреби ВРП.

Разом з тим, як ми раніше писали, законопроект №9483-2 передбачає, що фінансувати роботу секретаріату Вищої ради правосуддя зможуть за рахунок грошей іноземних держав.

Автор: Наталя Мамченко

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