Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия обращает внимание Кабмина и Министерства финансов, что ВСП является членом различных организаций, поэтому должен иметь командировочные средства за границу и оплату членских взносов.

В частности, из доведенных Минфином показателей бюджета на 2024 год следует, что таких средств не хватит.

«481,5 тыс. грн – дефицит расходов на оплату командировок членов Высшего совета правосудия и работников секретариата по Украине и за границу.

Указанная потребность связана, в частности, с предоставлением Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия, предусматривающего заграничные командировки и оплату членских взносов, в связи с чем в настоящее время потребность также в оплате регистрационного взноса для участия представителей Высшего совета правосудия в заседании Генеральной Ассамблеи Европейской сети советов правосудия (27,2 тыс. грн)», - отметил ВСП в письме Кабмину и Минфину.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Пока неизвестно, отзовется ли Минфин на такие неотложные нужды ВСП.

Вместе с тем, как мы ранее писали, законопроект №9483-2 предусматривает, что финансировать работу Секретариата Высшего совета правосудия смогут за счет денег иностранных государств.

Автор: Наталя Мамченко

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