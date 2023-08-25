На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Высший совет правосудия 24 августа принял публичное обращение к Кабинету Министров и Министерству финансов о финансировании судебной власти. В частности, в нем отмечается, что без финансирования невозможно будет выполнить требования, касающиеся судебной реформы, которые ставит к Украине ЕС.

Так, Минфин письмом от 7 августа 2023 года довел главным распорядителям средств госбюджета, в частности ВСП, предельные показатели расходов на 2024-2026 годы.

Но результаты обработки тех размеров расходов, которые довел Минфин, свидетельствуют, что финансирование в 2024 году может оказаться недостаточным.

Высшему совету правосудия не хватит 74 млн грн: на что именно

В первую очередь ВСП указывает, что доведенный Минфином предельный объем расходов на 2024 год для Высшего совета правосудия соответствует уровню финансирования в 2023 году и составляет 228,898 млн грн.

Но такой объем расходов не устраивает Высший совет правосудия. В частности, ВСП отмечает, что эти расходы нужно увеличить на 112,3 млн грн, из которых на оплату труда – 74,23 млн грн.

А именно, в эту сумму в 74,23 млн грн входят такие расходы, которые остаются, по словам ВСП, необеспеченными на 2024 год:

- расходы на такие обязательные выплаты, как надбавка за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия на сумму 15,26 млн грн.

- материальная помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников Секретариата в сумме 18,83 млн грн.

- надбавка за высокие достижения в труде работников, выполняющих функции обслуживания 484,3 тыс. грн.

- выплата премии – 25,1 млн грн.

- выплата материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов – 14,54 млн грн.

Кроме того, не хватает на начисление на оплату труда – 13 млн. грн.

Также может не хватать на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 1,9 млн грн., в том числе для арендованного помещения для размещения дисциплинарных инспекторов.

Нехватка по другим расходам потребления составляет около 22 млн грн.

Так, 481,5 тыс. грн – дефицит расходов на оплату командировок членов Высшего совета правосудия и работников секретариата по Украине и за границу.

Указанная потребность связана, в частности, с предоставлением Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия, предусматривающего заграничные командировки и оплату членских взносов, в связи с чем в настоящее время потребность также в оплате регистрационного взноса для участия представителей Высшего совета правосудия в заседании Генеральной Ассамблеи Европейской сети советов правосудия (27,2 тыс. грн.).

Также проблема в том, что нужно будет платить зарплату дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Ведь в соответствии с законопроектом 9483-2, принятым Радой за основу 9 августа, должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января. То есть более 107 тысяч грн, если учитывать размер ПМ в 2023 году, который для трудоспособных лиц составляет 2 684 грн.

Должностной оклад заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов устанавливается в размере 35 ПМ, то есть около 94 тысяч грн.

Оклад дисциплинарного инспектора – в размере 30 прожиточных минимумов (80 520 грн).

Как отмечает ВСП, с учетом этого законопроекта фонд оплаты труда дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия на 2024 год должен увеличиться на 39,67 млн грн по сравнению с 2023 годом.

Напомним, в 2023 году Служба дисциплинарных инспекторов не заработала, но на оплату труда в ней было предусмотрено, по данным ВСП, 11 млн грн.

Итак, как указывает ВСП, в целом на оплату труда дисциплинарных инспекторов нужно 50,74 млн грн.

«Дефицит расходов Высшего совета правосудия на 2024 год рассчитан с соблюдением требований инструктивного письма с учетом оптимизации расходов на обеспечение выполнения бюджетной программы Высшего совета правосудия с целью обеспечения как сокращения расходов, так и повышения эффективности и экономного использования бюджетных средств», - подытожили в ВСП.

Автор: Наталья Мамченко

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