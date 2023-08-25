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Защитников и Защитниц Украины разделят на пять категорий

В Украине появятся пять категорий Защитников и Защитниц.

Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

  1. В Украине

Минцифры выплатит по $3000 за лучшие стратегии возобновления бизнеса и рабочих мест: условия новой программы

14:25, 25 августа 2023
Новая образовательно-грантовая программа «Міцність» рассчитана на некоторые пострадавшие регионы.
Минцифры выплатит по $3000 за лучшие стратегии возобновления бизнеса и рабочих мест: условия новой программы
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Министерство цифровой трансформации выплатит украинцам по 3 тысячи долларов за лучшие бизнес-стратегии. Новая образовательно-грантовая программа «Міцність» рассчитана на некоторые пострадавшие регионы. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

«Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, пострадавших от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и возобновляли бизнес. Сильные предприниматели – основа экономики страны», - отметил он.

В общей сложности на программу будет выделено 60 тысяч долларов. По 3 тыс. долларов получат 20 лучших стратегий.

Образовательные ивенты состоятся в центрах Дія.Бізнес. Они предусматривают воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары.

«Эксперты помогут прокачать скиллы по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и тому подобное», - рассказал Федоров.

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