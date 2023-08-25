Минцифры выплатит по $3000 за лучшие стратегии возобновления бизнеса и рабочих мест: условия новой программы

Новая образовательно-грантовая программа «Міцність» рассчитана на некоторые пострадавшие регионы.

Министерство цифровой трансформации выплатит украинцам по 3 тысячи долларов за лучшие бизнес-стратегии. Новая образовательно-грантовая программа «Міцність» рассчитана на некоторые пострадавшие регионы. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

«Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, пострадавших от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и возобновляли бизнес. Сильные предприниматели – основа экономики страны», - отметил он.

В общей сложности на программу будет выделено 60 тысяч долларов. По 3 тыс. долларов получат 20 лучших стратегий.

Образовательные ивенты состоятся в центрах Дія.Бізнес. Они предусматривают воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары.

«Эксперты помогут прокачать скиллы по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и тому подобное», - рассказал Федоров.

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