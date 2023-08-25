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Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

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Мінцифри виплатить по $3000 за кращі стратегії відновлення бізнесу та робочих місць: умови нової програми

14:25, 25 серпня 2023
Нова освітньо-грантова програма «Міцність» розрахована на деякі постраждалі регіони.
Мінцифри виплатить по $3000 за кращі стратегії відновлення бізнесу та робочих місць: умови нової програми
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Міністерство цифрової трансформації виплатить українцям по 3 тисячі доларів за найкращі бізнес-стратегії. Нова освітньо-грантова програма «Міцність» розрахована на деякі постраждалі регіони. Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

«Допомагаємо підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення. Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни», - зазначив він.

Загалом на програму буде виділено 60 тисяч доларів. По 3 тис доларів отримають 20 найкращих стратегій.

Освітні івенти відбудуться у центрах Дія.Бізнес. Вони передбачають воркшопи, майстер-класи, лекції та семінарами.

«Експерти допоможуть прокачати скіли з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо», - розповів Федоров..

Зареєструватися можна за посиланням.

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