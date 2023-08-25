Мінцифри виплатить по $3000 за кращі стратегії відновлення бізнесу та робочих місць: умови нової програми

Нова освітньо-грантова програма «Міцність» розрахована на деякі постраждалі регіони.

Міністерство цифрової трансформації виплатить українцям по 3 тисячі доларів за найкращі бізнес-стратегії. Нова освітньо-грантова програма «Міцність» розрахована на деякі постраждалі регіони. Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

«Допомагаємо підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення. Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці — основа економіки країни», - зазначив він.

Загалом на програму буде виділено 60 тисяч доларів. По 3 тис доларів отримають 20 найкращих стратегій.

Освітні івенти відбудуться у центрах Дія.Бізнес. Вони передбачають воркшопи, майстер-класи, лекції та семінарами.

«Експерти допоможуть прокачати скіли з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо», - розповів Федоров..

Зареєструватися можна за посиланням.

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