25 серпня: яке сьогодні свято та головні події

25 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день нарциса та день народження операційної системи Linux.

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У п’ятницю, 25 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

25 серпня в Україні і світі святкують день народження операційної системи Linux. Вона є символом всього програмного забезпечення з відкритим кодом. Цікаво, що все почалося зі студентського проєкту. Студент університету Хельсінкі Лінус Торвальдс працював на комп'ютері, де була встановлена Unix-подібна операційна система SunOS. Він захотів мати таку ж систему і на своєму домашньому комп'ютері. Але такої ОС ще не було. Тому майбутній геній кібернетики почав шукати шляхи для її створення. Надихнувшись книжкою Ендрю Танненбаума, Лінус почав працювати.

Також 25 серпня Всесвітній день нарциса. Припадає на четверту п'ятницю серпня. Ця подія присвячена не цим прекрасним квітам, а боротьбі з раком. Вже багато років нарциси вважаються символом цієї важкої хвороби. Нарцис мовою квітів вважається символом надії. Тому він якнайкраще відображає зусилля людей, які шукають ліки від раку.

А також 25 серпня святкують День примирливого поцілунку. Заснувала це цікаве свято американка Жаклін Мілгейт, яка вважає, що поцілунок є чудовим варіантом примирення, закінчення сварки і налагодження стосунків. Відомо, що поцілунки здатні подовжити життя, зміцнити імунну систему та допомогти спалити калорії. Вперше про поцілунки згадали в давніх писаннях, датованих 1500 роком до нашої ери.

25 серпня — день народження бляшанки. Хоча з одного боку може здатися, що це несерйозна дата, але завдяки цьому винаходу людство отримало можливість тривалого зберігання продукції. В бляшанках можна зберігати овочі, фрукти, рибні та м'ясні продукти. Достатньо просто відкрити консервну банку, викласти готовий продукт на сковорідку, а потім підігріти.

Яке сьогодні церковне свято

25 серпня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Фотія й Аникити. Аникита був військовим сановником, який викрив імператора Діоклетіана, коли той встановив на головній площі міста знаряддя страти, щоб ним лякати християн. Діоклетіан наказав схопити Аникиту і мучити його, а потім кинув на поталу диким звірам. Але лев почав пеститися до мученика.

Календар важливих подій за 25 серпня:

1609 рік — Галілео Галілей демонструє венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп;

1621 рік — до табору під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуває 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою;

1718 рік — французи засновують в Північній Америці Новий Орлеан;

1793 рік — революційні французькі війська беруть Марсель;

1825 рік — Уругвай проголошує незалежність від Бразильської імперії;

1830 рік — у Брюсселі починається повстання проти голландців;

1912 рік — у Республіці Китай засновують партію Гоміндан («партія народної держави»);

1915 рік — німецькі війська беруть Брест-Литовськ;

1918 рік — виходить у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети «Звон» (Дзвін);

1919 рік — під час наступу на Київ Армія УНР звільняє Фастів;

1929 рік — дирижабль «Граф Цепеллін», що вилетів із Токіо, прибуває до Сан-Франциско;

1933 рік — домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн;

1991 рік — під час війни Хорватії за незалежність починається битва за Вуковар.

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