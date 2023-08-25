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Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

Як суди будуть стимулювати боржників виконувати судові рішення в цивільних справах: Рада готується прийняти закон

Комітет рекомендує прийняти законопроект щодо посилення судового контролю за виконанням судових рішень.

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Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

11:27, 25 серпня 2023
Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, наголосив зазначив Президент Зеленський.
Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
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Словенія приєдналася до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", – написав він.

Зеленський зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, що раніше ще три держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Також Болгарія приєдналася до декларації G7 з безпекових гарантій для України.

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