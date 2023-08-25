Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, наголосив зазначив Президент Зеленський.

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", – написав він.

Зеленський зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, що раніше ще три держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Також Болгарія приєдналася до декларації G7 з безпекових гарантій для України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.