Болгарія приєдналася до декларації G7 з безпекових гарантій для України

Болгарія приєдналася безпекових гарантій України, що сприяє зміцненню та розвитку співпраці між країнами.

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Болгарія приєдналася до декларації країн «Великої сімки», що стосується гарантій безпеки для України, – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.

«Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку. Такий крок Болгарії посилює нашу спільну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку українсько-болгарського співробітництва», – пише глава ОП.

Єрмак зазначив, що цей крок сприяє подальшому зміцненню та розвитку співпраці між Україною та Болгарією.

Нагадаємо, що раніше ще три держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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