Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Болгария присоединилась к гарантиям безопасности Украины, что способствует укреплению и развитию сотрудничества между странами.

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Болгария присоединилась к декларации стран «Большой семерки», касающейся гарантий безопасности для Украины, – сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

«Благодарен Республике Болгария за решение присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке. Такой шаг Болгарии усиливает нашу общую безопасность в регионе и способствует дальнейшему развитию украинско-болгарского сотрудничества», – пишет глава ОП.

Ермак отметил, что этот шаг способствует дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества между Украиной и Болгарией.

Напомним, что ранее еще три государства Балтии присоединились к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

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