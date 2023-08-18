Вырастет ли минимальная зарплата в Украине: прогноз на три года

Минфин предоставил рекомендации местным органам власти учитывать новые заработные платы при формировании бюджетов.

Министерство финансов Украины планирует поэтапное повышение уровня минимальной заработной платы, которая была заморожена в 2023 году из-за войны. Об этом известно из заявления Министерства финансов к оценке местных бюджетов, которую обнародовала Сумская ОГА.

Министерство финансов предоставило рекомендации местным органам власти учитывать следующие социальные стандарты при формировании бюджетов:

Прогнозируемые размеры минимальной заработной платы:

- С 1 января 2024 года - 7 100 грн;

- С 1 июля 2024 года - 8 000 грн;

- С 1 января 2025 года - 8 370 грн;

- С 1 января 2026 года - 8 956 грн.

Прогнозируемые должностные оклады работников I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

- С 1 января 2024 года - 3 195 грн;

- С 1 июля 2024 года - 3 600 грн;

- С 1 января 2025 года - 3 766 грн;

- С 1 января 2026 года - 4 030 грн.

Источник фото: Сумская ОГА

Минимальная зарплата в Украине не менялись с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен. Однако ранее Нацбанк обещал, что в Украине начнут расти зарплаты.

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