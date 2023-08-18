В Кривом Роге у малолетнего мальчика в руках взорвалась батарейка

Батарейка нагрелась на солнце и взорвалась у ребенка в руках.

Источник фото: Свои. Кривой Рог

В Кривом Роге у 11-летнего мальчика взорвалась батарейка в руках, в результате чего ребенок оказался в больнице с серьезными травмами, – сообщает Telegram-канал «Свои. Кривой Рог».

Отмечается, что в момент инцидента мать находилась на работе. Дома младший сын остался вместе с 14-летним братом. Последний сидел в соседней комнате.

Женщина рассказала, что батарейка лежала в комнате под солнцем. Как только мальчик взял ее в руки, - она взорвалась.

Женщина – работающая многодетная мама троих детей.

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