Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

  1. В мире

Apple начал производство iPhone 15 в Индии подальше от Китая

08:36, 18 августа 2023
Apple диверсифицирует цепочку поставок iPhone подальше от Китая.
Apple начал производство iPhone 15 в Индии подальше от Китая
Источник фото: Laptop Mag

Компания Apple начинает производство нового поколения iPhone 15 в штате Тамилнад в Индии, стремясь еще больше сократить разрыв между операциями в Индии и основной производственной базой в Китае, – сообщает Bloomberg.

Завод Foxconn Technology Group в Шриперумбудуре готовится к поставке новейших устройств уже через несколько недель после того, как они начнут поступать с заводов в Китае, поскольку компания стремится быстро увеличить объем новых iPhone, поступающих из Индии.

Компания из Купертино (штат Калифорния), реализует многолетний проект по диверсификации производства за пределами Китая, чтобы снизить риски для цепочки поставок своих важнейших продуктов, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. Индия стремится наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.

До iPhone 14 Apple собирала лишь часть своего iPhone в Индии, что отставало от производства в Китае на шесть-девять месяцев. Эта задержка была значительно сокращена в прошлом году, и на конец марта Apple произвела 7% своих iPhone в Индии.

Цель на 2023 год состоит в том, чтобы приблизиться к паритету по срокам поставок из Индии и Китая, хотя, по словам анонимных источников издания, поставщики еще не уверены, что достигнут этого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва