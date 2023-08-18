Apple начал производство iPhone 15 в Индии подальше от Китая

Apple диверсифицирует цепочку поставок iPhone подальше от Китая.

Источник фото: Laptop Mag

Компания Apple начинает производство нового поколения iPhone 15 в штате Тамилнад в Индии, стремясь еще больше сократить разрыв между операциями в Индии и основной производственной базой в Китае, – сообщает Bloomberg.

Завод Foxconn Technology Group в Шриперумбудуре готовится к поставке новейших устройств уже через несколько недель после того, как они начнут поступать с заводов в Китае, поскольку компания стремится быстро увеличить объем новых iPhone, поступающих из Индии.

Компания из Купертино (штат Калифорния), реализует многолетний проект по диверсификации производства за пределами Китая, чтобы снизить риски для цепочки поставок своих важнейших продуктов, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. Индия стремится наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.

До iPhone 14 Apple собирала лишь часть своего iPhone в Индии, что отставало от производства в Китае на шесть-девять месяцев. Эта задержка была значительно сокращена в прошлом году, и на конец марта Apple произвела 7% своих iPhone в Индии.

Цель на 2023 год состоит в том, чтобы приблизиться к паритету по срокам поставок из Индии и Китая, хотя, по словам анонимных источников издания, поставщики еще не уверены, что достигнут этого.

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