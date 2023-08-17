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«Выслуживался» перед фсб рф, а загремел за решетку на 16 лет: судили рецидивиста, который «сливал» позиции ВСУ

21:43, 17 августа 2023
По материалам СБУ еще 16 лет за решеткой проведет рецидивист, который из тюрьмы работал на фсб ради обмена.
«Выслуживался» перед фсб рф, а загремел за решетку на 16 лет: судили рецидивиста, который «сливал» позиции ВСУ
Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины доказала вину рецидивиста, который из тюрьмы работал на российскую спецслужбу. Преступник хотел «выслужиться» перед фсб, чтобы его внесли в списки обмена на украинских пленных, – сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудник СБУ установили, что в течение марта-апреля 2022 года, используя собственные связи на свободе, он «сливал» российской спецслужбе места базирования Сил обороны под Бахмутом.

Информаторами заключенного были знакомые из криминальных кругов Донецкой области, с которыми он скрыто общался по мобильному телефону.

Всю полученную информацию он дистанционно передавал представителю фсб, который находился во временно оккупированном Крыму.

За такое сотрудничество российская спецслужба «гарантировала» своему соратнику внести его в список обмена на украинских пленных.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы. С учетом того, что злоумышленник имеет еще один год заключения за предыдущие преступления - всего в тюрьме он проведет 16 лет.

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