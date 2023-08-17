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  1. В Україні

«Вислужувався» перед фсб рф, а загримів за ґрати на 16 років: судили рецидивіста, який «зливав» позиції ЗСУ

21:43, 17 серпня 2023
За матеріалами СБУ ще 16 років за ґратами проведе рецидивіст, який з тюрми працював на фсб заради обміну.
«Вислужувався» перед фсб рф, а загримів за ґрати на 16 років: судили рецидивіста, який «зливав» позиції ЗСУ
Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України довела вину рецидивіста, який з в'язниці працював на російську спецслужбу. Злочинець хотів «вислужитися» перед фсб, щоб його внесли у списки обміну на українських полонених, – повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітник СБУ встановили, що протягом березня-квітня 2022 року, використовуючи власні зв’язки на волі, він «зливав» російській спецслужбі місця базування Сил оборони під Бахмутом.

Інформаторами в’язня були знайомі з кримінальних кіл Донецької області, з якими він приховано спілкувався по мобільному телефону.

Усю отриману інформацію він дистанційно передавав представнику фсб, що перебував у тимчасово окупованому Криму.

За таку співпрацю російська спецслужба «гарантувала» своєму поплічнику внести його до списку обміну на українських полонених.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі. З урахуванням того, що зловмисник має ще один рік ув’язнення за попередні злочини – загалом в тюрмі він проведе 16 років.

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